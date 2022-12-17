В Китае назвали три опасных исхода конфликта РФ и Украины

Global Times: конфликт между РФ и Украиной усиливает угрозу ядерной войны
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Спецоперация на Украине может спровоцировать столкновение РФ и НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Москвой и Киевом может привести к прямому столкновению РФ и НАТО, применению ядерного оружия, а также к ядерному заражению Украины. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Российско-украинский конфликт может привести к трем исходам: прямая военная конфронтация между Россией и членами НАТО, ядерное заражение Украины и принуждение России к применению ядерного оружия», — пишут авторы издания. Бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли также считает, что конфликт на Украине один из самых серьезных вызовов, с которым сталкивался мир.

При этом страны Запада вместо того, чтобы предпринять действия по регулированию ситуации, наоборот, занимаются эскалацией. Также авторы подчеркивают, что США преследуют собственные цели в ходе конфликта. В частности — ослабление России и навязывание своей воли странам ЕС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Ранее в Китае назвали самое мощное российское оружие. Это автомат Калашникова. Кроме того, в Китае пригрозили США разгромом, если те будут вмешиваться в конфликт на Украине.

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Конфликт между Москвой и Киевом может привести к прямому столкновению РФ и НАТО, применению ядерного оружия, а также к ядерному заражению Украины. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Российско-украинский конфликт может привести к трем исходам: прямая военная конфронтация между Россией и членами НАТО, ядерное заражение Украины и принуждение России к применению ядерного оружия», — пишут авторы издания. Бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли также считает, что конфликт на Украине один из самых серьезных вызовов, с которым сталкивался мир. При этом страны Запада вместо того, чтобы предпринять действия по регулированию ситуации, наоборот, занимаются эскалацией. Также авторы подчеркивают, что США преследуют собственные цели в ходе конфликта. В частности — ослабление России и навязывание своей воли странам ЕС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Ранее в Китае назвали самое мощное российское оружие. Это автомат Калашникова. Кроме того, в Китае пригрозили США разгромом, если те будут вмешиваться в конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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