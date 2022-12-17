В Китае назвали три опасных исхода конфликта РФ и Украины

Global Times: конфликт между РФ и Украиной усиливает угрозу ядерной войны

17 декабря 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине может спровоцировать столкновение РФ и НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Москвой и Киевом может привести к прямому столкновению РФ и НАТО, применению ядерного оружия, а также к ядерному заражению Украины. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Российско-украинский конфликт может привести к трем исходам: прямая военная конфронтация между Россией и членами НАТО, ядерное заражение Украины и принуждение России к применению ядерного оружия», — пишут авторы издания. Бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли также считает, что конфликт на Украине один из самых серьезных вызовов, с которым сталкивался мир. При этом страны Запада вместо того, чтобы предпринять действия по регулированию ситуации, наоборот, занимаются эскалацией. Также авторы подчеркивают, что США преследуют собственные цели в ходе конфликта. В частности — ослабление России и навязывание своей воли странам ЕС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Ранее в Китае назвали самое мощное российское оружие. Это автомат Калашникова. Кроме того, в Китае пригрозили США разгромом, если те будут вмешиваться в конфликт на Украине.

Конфликт между Москвой и Киевом может привести к прямому столкновению РФ и НАТО, применению ядерного оружия, а также к ядерному заражению Украины. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Российско-украинский конфликт может привести к трем исходам: прямая военная конфронтация между Россией и членами НАТО, ядерное заражение Украины и принуждение России к применению ядерного оружия», — пишут авторы издания. Бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли также считает, что конфликт на Украине один из самых серьезных вызовов, с которым сталкивался мир. При этом страны Запада вместо того, чтобы предпринять действия по регулированию ситуации, наоборот, занимаются эскалацией. Также авторы подчеркивают, что США преследуют собственные цели в ходе конфликта. В частности — ослабление России и навязывание своей воли странам ЕС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Ранее в Китае назвали самое мощное российское оружие. Это автомат Калашникова. Кроме того, в Китае пригрозили США разгромом, если те будут вмешиваться в конфликт на Украине.