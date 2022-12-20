20 декабря 2022

В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с нацистской символикой

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Солдат ВСУ был замечен с нацисткой символикой во время встречи с Зеленским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацистской символикой на груди обнаружили на фотографии, которая была сделана во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Артемовске. Фотографию опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На фотографии изображена сама Маляр в окружении пяти бойцов ВСУ. На груди одного из них видна интерпретация эмблемы дивизии СС «Мертвая голова». Снимок был опубликован в соцсетях Маляр к посту, посвященном визиту Зеленского в Артемовск.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Во время празднования Дня победы в РФ Зеленский в своем telegram-канале опубликовал фото украинского военнослужащего с нацистской символикой. На форме у солдата также была нашита эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова». Кроме того, у главнокомандующего ВСУ был обнаружен браслет с нацистской символикой, в том числе свастикой.

Нацистская символика была замечена на груди военного, расположенного справа от Маляр

Данная информация носит уведомительный характер и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

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Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацистской символикой на груди обнаружили на фотографии, которая была сделана во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Артемовске. Фотографию опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На фотографии изображена сама Маляр в окружении пяти бойцов ВСУ. На груди одного из них видна интерпретация эмблемы дивизии СС «Мертвая голова». Снимок был опубликован в соцсетях Маляр к посту, посвященном визиту Зеленского в Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Во время празднования Дня победы в РФ Зеленский в своем telegram-канале опубликовал фото украинского военнослужащего с нацистской символикой. На форме у солдата также была нашита эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова». Кроме того, у главнокомандующего ВСУ был обнаружен браслет с нацистской символикой, в том числе свастикой. Данная информация носит уведомительный характер и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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