Макфол: Киев рискует не получить денег от США, если будет топтаться на месте

Экс-посол США Макфол: Байден окажется бессилен оказать помощь, если конфликт на Украине затянется

30 января 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Джо Байден не сможет уговорить Конгресс на выделение помощи Украине, если она продолжит проигрывать в боях Official White House / Hannah Foslien новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие значительных успехов украинской армии на поле боя приведет к необходимости новой военной помощи от США, но Конгресс под контролем республиканцев вряд ли ее предоставит. Об этом рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол. «Если конфликт затянется до конца года без крупных украинских побед, администрация [президента США Джо] Байдена будет изо всех сил пытаться добиться от Конгресса продления нового пакета военной и экономической помощи, тем более что президентские выборы накаляются, по крайней мере, с одним важным кандидатом, Дональдом Трампом, который не фанат помощи Украине», — пишет Макфол в материале для Foreign Affairs. Он считает, что Байден не сможет оказать влияние на Конгресс. После осенних выборов в Конгресс США в нем установилось республиканское большинство, которое скептически относится к финансированию Украины в конфликте с Россией. Некоторые конгрессмены считают необходимым установить контроль над расходованием средств на Украине, передает телеканал 360.

Отсутствие значительных успехов украинской армии на поле боя приведет к необходимости новой военной помощи от США, но Конгресс под контролем республиканцев вряд ли ее предоставит. Об этом рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол. «Если конфликт затянется до конца года без крупных украинских побед, администрация [президента США Джо] Байдена будет изо всех сил пытаться добиться от Конгресса продления нового пакета военной и экономической помощи, тем более что президентские выборы накаляются, по крайней мере, с одним важным кандидатом, Дональдом Трампом, который не фанат помощи Украине», — пишет Макфол в материале для Foreign Affairs. Он считает, что Байден не сможет оказать влияние на Конгресс. После осенних выборов в Конгресс США в нем установилось республиканское большинство, которое скептически относится к финансированию Украины в конфликте с Россией. Некоторые конгрессмены считают необходимым установить контроль над расходованием средств на Украине, передает телеканал 360.