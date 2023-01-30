Макфол: Киев рискует не получить денег от США, если будет топтаться на месте

Экс-посол США Макфол: Байден окажется бессилен оказать помощь, если конфликт на Украине затянется
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Джо Байден не сможет уговорить Конгресс на выделение помощи Украине, если она продолжит проигрывать в боях
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Спецоперация РФ на Украине

Отсутствие значительных успехов украинской армии на поле боя приведет к необходимости новой военной помощи от США, но Конгресс под контролем республиканцев вряд ли ее предоставит. Об этом рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Если конфликт затянется до конца года без крупных украинских побед, администрация [президента США Джо] Байдена будет изо всех сил пытаться добиться от Конгресса продления нового пакета военной и экономической помощи, тем более что президентские выборы накаляются, по крайней мере, с одним важным кандидатом, Дональдом Трампом, который не фанат помощи Украине», — пишет Макфол в материале для Foreign Affairs. Он считает, что Байден не сможет оказать влияние на Конгресс.

После осенних выборов в Конгресс США в нем установилось республиканское большинство, которое скептически относится к финансированию Украины в конфликте с Россией. Некоторые конгрессмены считают необходимым установить контроль над расходованием средств на Украине, передает телеканал 360.

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Отсутствие значительных успехов украинской армии на поле боя приведет к необходимости новой военной помощи от США, но Конгресс под контролем республиканцев вряд ли ее предоставит. Об этом рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол. «Если конфликт затянется до конца года без крупных украинских побед, администрация [президента США Джо] Байдена будет изо всех сил пытаться добиться от Конгресса продления нового пакета военной и экономической помощи, тем более что президентские выборы накаляются, по крайней мере, с одним важным кандидатом, Дональдом Трампом, который не фанат помощи Украине», — пишет Макфол в материале для Foreign Affairs. Он считает, что Байден не сможет оказать влияние на Конгресс. После осенних выборов в Конгресс США в нем установилось республиканское большинство, которое скептически относится к финансированию Украины в конфликте с Россией. Некоторые конгрессмены считают необходимым установить контроль над расходованием средств на Украине, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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