Чемпионка мира по ММА из ХМАО завершила карьеру в спорте ради работы в «Уралкалии»

02 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В компании «Уралхим» чемпионка занимается молодежной политикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чемпионка мира по ММА из Сургута (ХМАО) Анастасия Кармаева завершила карьеру в большом спорте и посвятила себя работе в компании «Уралкалий». Об этом URA.RU сообщила сама чемпионка. «Я завершила спортивную карьеру. Сейчас я работаю в компании „Уралхим“ и „Уралкалий“ специалистом по молодежной политике», — сообщила Кармаева. Также девушка рассказала журналисту URA.RU, что, отказавшись от продолжения карьеры в большом спорте, она наконец-то смогла сделать долгожданную операцию. «Я сделала операцию из-за травмы, которую давно скрывала. Спортом занимаюсь только для себя плюс восстанавливаюсь после операции. Про профессиональный спорт даже не думаю», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что звезда спорта из ХМАО снимется в шоу с сургутским ОМОН. Анастасия Кармаева согласилась на предложение участвовать в телепроекте, где ей нужно будет стрелять из настоящего оружия.

Чемпионка мира по ММА из Сургута (ХМАО) Анастасия Кармаева завершила карьеру в большом спорте и посвятила себя работе в компании «Уралкалий». Об этом URA.RU сообщила сама чемпионка. «Я завершила спортивную карьеру. Сейчас я работаю в компании „Уралхим“ и „Уралкалий“ специалистом по молодежной политике», — сообщила Кармаева. Также девушка рассказала журналисту URA.RU, что, отказавшись от продолжения карьеры в большом спорте, она наконец-то смогла сделать долгожданную операцию. «Я сделала операцию из-за травмы, которую давно скрывала. Спортом занимаюсь только для себя плюс восстанавливаюсь после операции. Про профессиональный спорт даже не думаю», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что звезда спорта из ХМАО снимется в шоу с сургутским ОМОН. Анастасия Кармаева согласилась на предложение участвовать в телепроекте, где ей нужно будет стрелять из настоящего оружия.