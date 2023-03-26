Транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Транспортный налог — это имущественный налог, который обязаны выплачивать собственники автомобилей и других средств передвижения. До 31 марта 2023 года министерство промышленности и торговли планирует внести изменения в налоговый перечень.URA.RU приводит актуальную информацию по данному налогу за 2023 год.

Что такое транспортный налог?

Транспортный налог платят владельцы средств передвижения, а именно машин, мотоциклов, яхт, летательных аппаратов, а также специализированной техники, например, снегоходов. Данный налог выплачивают не только физические лица, но также и юридические. Причем у последних отличаются сроки и условия начисления.

Также налог является региональным, то есть его определяют местные власти. Его размер зависит от мощности транспорта, а именно — лошадиных сил. Чем они больше, тем выше налог. Мощность применима и к летательным аппаратам. Что касается квадрокоптеров, за них налог платить не нужно, если их вес до 30 килограммов.

Оплатить налог нужно до 1 декабря следующего года, иначе потом нужно будет платить с учетом пеней. Расчет пройдет таким образом: долг по налогу умножить на 1/200 ключевой ставки Центробанка и умножить на количество дней просрочки.

Кто может не платить транспортный налог?

Есть определенные исключения, когда транспортный налог можно не платить. Например, если автомобиль специально оборудован для человека с инвалидностью. Или если у машины мощность меньше 100 лошадиных сил. На весельную лодку и молоковоз налога тоже нет. Также можно не проводить оплату за машины, выданные органами социальной защиты.

Льготы по транспортному налогу разделяются на федеральные и региональные. Последние индивидуальны, причем на определенных территориях льгот нет вообще. Проверить их можно на сайте ФНС.

Как рассчитывается транспортный налог

Оплата рассчитывается налоговой самостоятельно. Владельцу просто нужно дождаться уведомления в бумажном или электронном виде. Посмотреть его можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в личном кабинете или на портале «Госуслуги».

Также с 2022 года налоговая служба рассчитывает выплату и для юридических лиц. Они имеют право сверить расчеты сами. Транспортный налог насчитывается по определенной формуле, которая включает в себя несколько показателей.

Налоговая база (НБ) — это характеристики транспорта, например, лошадиные силы. Она берется из документов на транспорт.

Налоговая ставка (НС) — это единичный показатель одной характеристики. Ставка рассчитывает, сколько нужно заплатить за одну лошадиную силу.

Коэффициент периода владения (КПВ) — расчет времени принадлежности транспортного средства. Сколько месяцев, например, автомобиль принадлежит человеку.

Повышающий коэффициент. Его устанавливают для некоторых дорогих моделей. Список определяет Минпромторг и публикует его на официальном сайте. Начиная с 2022 года повышающий коэффициент будет применяться для машин дороже десяти миллионов рублей, ранее он применялся на транспорт дороже трех миллионов. До 31 марта 2023 года Минпромторг РФ должен опубликовать новый перечень.

Инфографика: URA.RU

Федеральный центр определяет только базовую налоговую ставку. Далее местные власти могут или увеличивать, или уменьшать ее размер, но не более чем в десять раз. Если регион не установил свои ставки, то используют указанные в налоговом кодексе. Федеральные ставки гораздо ниже региональных. Сосчитать транспортный налог можно по специальному калькулятору .

Инфографика URA.RU