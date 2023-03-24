Новые регионы РФ освободят от части налогов

Мишустин: жителей Донбасса на 10 лет освободят от части налога на прибыль

24 марта 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

СЭЗ в новых субъектах РФ обеспечит рост сельского хозяйства, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях получат освобождение от уплаты федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Так прокомментировал, внесенный в Госдуму РФ, законопроект о введении СЭЗ на территории новых российских субъектов, премьер-министр России Михаил Мишустин. «Участники свободной экономической зоны в новых субъектах России будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной, по решению субъектов, и на имущество», — заявил Мишустин на заседании правительства России. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский премьер добавил, что участники в рамках свободной экономической зоны получат право освобождения от земельного налога на три года, а также на пониженные тарифы страховых взносов, которые составят 7,6%. Все это совместно с процедурами свободной таможенной зоны позволит привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры. По словам Мишустина, это придаст импульс строительной отрасли и обеспечит рост сельского хозяйства, которое станет одним из главных драйверов развития новых регионов РФ. Ранее правительство России заявило о планах внести в Госдуму РФ законопроект о создании свободной экономической зоны. Из текста законопроекта следует, что такая зона будет работать на территориях новых российских субъектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях получат освобождение от уплаты федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Так прокомментировал, внесенный в Госдуму РФ, законопроект о введении СЭЗ на территории новых российских субъектов, премьер-министр России Михаил Мишустин. «Участники свободной экономической зоны в новых субъектах России будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной, по решению субъектов, и на имущество», — заявил Мишустин на заседании правительства России. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский премьер добавил, что участники в рамках свободной экономической зоны получат право освобождения от земельного налога на три года, а также на пониженные тарифы страховых взносов, которые составят 7,6%. Все это совместно с процедурами свободной таможенной зоны позволит привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры. По словам Мишустина, это придаст импульс строительной отрасли и обеспечит рост сельского хозяйства, которое станет одним из главных драйверов развития новых регионов РФ. Ранее правительство России заявило о планах внести в Госдуму РФ законопроект о создании свободной экономической зоны. Из текста законопроекта следует, что такая зона будет работать на территориях новых российских субъектов.