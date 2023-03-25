В России после пандемии рекордно выросла продолжительность жизни

26 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

За год продолжительность жизни возросла почти до 73 лет Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU После пандемии COVID-19 продолжительность жизни в России возросла почти до 73 лет. В истории страны это первый случай, когда за год показатели выросли до 2,7 лет. Но цифры периода до распространения коронавирусной инфекции пока не достигнуты. Об этом сообщает Росстат. «Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории РФ темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года», — приводит цифры РБК, на основе предварительных данных от Росстата. Отмечается, что в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года. Тем не мене ожидаемая продолжительность жизни (теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году человеку — прим. URA.RU) не вернулась к значениям до 2020 года. Например, в 2020-м цифры достигали отметки в 73,34 года. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла до 72,6 лет в 2022 году, передают VSE42.RU. Также демографы в целом прогнозируют рост населения России в 1,5 раза.

После пандемии COVID-19 продолжительность жизни в России возросла почти до 73 лет. В истории страны это первый случай, когда за год показатели выросли до 2,7 лет. Но цифры периода до распространения коронавирусной инфекции пока не достигнуты. Об этом сообщает Росстат. «Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории РФ темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года», — приводит цифры РБК, на основе предварительных данных от Росстата. Отмечается, что в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года. Тем не мене ожидаемая продолжительность жизни (теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году человеку — прим. URA.RU) не вернулась к значениям до 2020 года. Например, в 2020-м цифры достигали отметки в 73,34 года. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла до 72,6 лет в 2022 году, передают VSE42.RU. Также демографы в целом прогнозируют рост населения России в 1,5 раза.