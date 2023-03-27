Зеленскому не позволили взять шоколадку у британского телеведущего

27 марта 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Зеленский не смог попробовать шоколад, который ему предложил Гриллс Фото: Официальный сайт президента Украины Команда президента Украины Владимира Зеленского порекомендовала ему не брать шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса. Они отметили, что в шоколаде может содержаться яд. «Команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении взять шоколад на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — сообщает газета Telegraph . Ведущий заявил, что понимает отказ президента от шоколада во время эфира. Гриллс введет свое шоу, в котором знакомит людей с обычной жизнью политиков. Во время беседы он всегда угощает своих гостей. Так, бывший президент США Барак Обама попробовал в студии лосося, которого поймал медведь. После интервью с Зеленским Гриллс описал его как скромного и приземленного человека. В марте бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинцы, не довольные политикой Зеленского, должны свергнуть его. Он отметил, что Украина должна также бороться за свободу слова, как США во время колониальных войн. В январе «Федеральное агентство новостей» сообщило, что на Зеленского готовилось более 12 покушений. Глава ЦРУ лично информировал главу Украину о возможных нападениях.

Команда президента Украины Владимира Зеленского порекомендовала ему не брать шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса. Они отметили, что в шоколаде может содержаться яд. «Команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении взять шоколад на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — сообщает газета Telegraph. Ведущий заявил, что понимает отказ президента от шоколада во время эфира. Гриллс введет свое шоу, в котором знакомит людей с обычной жизнью политиков. Во время беседы он всегда угощает своих гостей. Так, бывший президент США Барак Обама попробовал в студии лосося, которого поймал медведь. После интервью с Зеленским Гриллс описал его как скромного и приземленного человека. В марте бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинцы, не довольные политикой Зеленского, должны свергнуть его. Он отметил, что Украина должна также бороться за свободу слова, как США во время колониальных войн. В январе «Федеральное агентство новостей» сообщило, что на Зеленского готовилось более 12 покушений. Глава ЦРУ лично информировал главу Украину о возможных нападениях.