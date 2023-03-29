29 марта 2023

TAC: США допустили ошибку, которая приблизила многополярный мир

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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, капитолий, американцы
Политика против РФ привела США к многополярности в мировой политике, уверен Снайдер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антироссийская политика США заставила РФ обратить взоры на страны Востока, что приводит к многополярности в мировой политике. Об этом заявил американский обозреватель Тед Снайдер.

«Будучи отрезанной от рынков Запада, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран», — передает слова Теда Снайдера American Conservative. По его мнению, это приближает многополярность в мировой политике.

США не воспринимает Россию за угрозу в отличие от Китая, уверен американский обозреватель. При этом союз РФ и КНР начинает вызывать многополярность, к чему в Вашингтоне не привыкли.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации заняли сторону Киева, оказывая им военную и финансовую поддержку и вводя санкции против РФ. При этом отношения между Россией и Китаем улучшились.

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Антироссийская политика США заставила РФ обратить взоры на страны Востока, что приводит к многополярности в мировой политике. Об этом заявил американский обозреватель Тед Снайдер. «Будучи отрезанной от рынков Запада, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран», — передает слова Теда Снайдера American Conservative. По его мнению, это приближает многополярность в мировой политике. США не воспринимает Россию за угрозу в отличие от Китая, уверен американский обозреватель. При этом союз РФ и КНР начинает вызывать многополярность, к чему в Вашингтоне не привыкли. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации заняли сторону Киева, оказывая им военную и финансовую поддержку и вводя санкции против РФ. При этом отношения между Россией и Китаем улучшились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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