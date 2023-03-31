В Китае не исключили встречи Си Цзиньпина и Зеленского

Financial Times: Китай и Украина обсуждали возможную встречу двух лидеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин может обсудить с Зеленским способы разрешения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины и председателем Китая Си Цзиньпином не исключена. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун.

«Возможность не исключена», — заявил Фу Цун в разговоре с газетой Financial Times. Он отвечал на вопрос о возможности потенциальной встречи Путина и Си Цзиньпином. Фу Цун добавил, что китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай открыт к переговорам с украинской стороной. Однако дата встречи еще остается под вопросом, заключила она.

Мирный план Китая по урегулирования конфликта на Украине был опубликован 24 февраля 2023 года. Он содержит 12 пунктов, которые учитывает все стороны противостояния. Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быт взять за основу разрешения конфликта, сообщает телеканал 360.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины и председателем Китая Си Цзиньпином не исключена. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун. «Возможность не исключена», — заявил Фу Цун в разговоре с газетой Financial Times. Он отвечал на вопрос о возможности потенциальной встречи Путина и Си Цзиньпином. Фу Цун добавил, что китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай открыт к переговорам с украинской стороной. Однако дата встречи еще остается под вопросом, заключила она. Мирный план Китая по урегулирования конфликта на Украине был опубликован 24 февраля 2023 года. Он содержит 12 пунктов, которые учитывает все стороны противостояния. Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быт взять за основу разрешения конфликта, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...