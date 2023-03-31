В Китае не исключили встречи Си Цзиньпина и Зеленского

Financial Times: Китай и Украина обсуждали возможную встречу двух лидеров

31 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин может обсудить с Зеленским способы разрешения конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины и председателем Китая Си Цзиньпином не исключена. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун. «Возможность не исключена», — заявил Фу Цун в разговоре с газетой Financial Times . Он отвечал на вопрос о возможности потенциальной встречи Путина и Си Цзиньпином. Фу Цун добавил, что китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай открыт к переговорам с украинской стороной. Однако дата встречи еще остается под вопросом, заключила она. Мирный план Китая по урегулирования конфликта на Украине был опубликован 24 февраля 2023 года. Он содержит 12 пунктов, которые учитывает все стороны противостояния. Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быт взять за основу разрешения конфликта, сообщает телеканал 360.

Возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины и председателем Китая Си Цзиньпином не исключена. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун. «Возможность не исключена», — заявил Фу Цун в разговоре с газетой Financial Times. Он отвечал на вопрос о возможности потенциальной встречи Путина и Си Цзиньпином. Фу Цун добавил, что китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай открыт к переговорам с украинской стороной. Однако дата встречи еще остается под вопросом, заключила она. Мирный план Китая по урегулирования конфликта на Украине был опубликован 24 февраля 2023 года. Он содержит 12 пунктов, которые учитывает все стороны противостояния. Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быт взять за основу разрешения конфликта, сообщает телеканал 360.