Власти ДНР объяснили, почему затягивается освобождение Марьинки

Пушилин: освобождение Марьинки затягивается из-за переброски Украиной свежих сил в этот город
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Переброска Украиной свежих сил в Марьинку затягивает освобождение этого города, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Медленные темпы освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) связаны с непрекращающимися перебросками украинскими властями в город все новых подразделений. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Украина не прекращает перебрасывать в Марьинку все новые резервы», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он добавил, что этот факт является причиной столь медленного освобождения города.

Ранее стало известно, что российская армия штурмом завладела шиноремонтным заводом в Марьинке. При штурме объекта российские войска не понесли потерь, передает RT. Политолог Армен Гаспарян заявил, что военная ситуация в Марьинке не уступает положению в Бахмуте (Артемовске), передают «Дни.ру».

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Медленные темпы освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) связаны с непрекращающимися перебросками украинскими властями в город все новых подразделений. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Украина не прекращает перебрасывать в Марьинку все новые резервы», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он добавил, что этот факт является причиной столь медленного освобождения города. Ранее стало известно, что российская армия штурмом завладела шиноремонтным заводом в Марьинке. При штурме объекта российские войска не понесли потерь, передает RT. Политолог Армен Гаспарян заявил, что военная ситуация в Марьинке не уступает положению в Бахмуте (Артемовске), передают «Дни.ру».
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