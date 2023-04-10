Власти ДНР объяснили, почему затягивается освобождение Марьинки

Медленные темпы освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) связаны с непрекращающимися перебросками украинскими властями в город все новых подразделений. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Украина не прекращает перебрасывать в Марьинку все новые резервы», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он добавил, что этот факт является причиной столь медленного освобождения города.
Ранее стало известно, что российская армия штурмом завладела шиноремонтным заводом в Марьинке. При штурме объекта российские войска не понесли потерь, передает RT. Политолог Армен Гаспарян заявил, что военная ситуация в Марьинке не уступает положению в Бахмуте (Артемовске), передают «Дни.ру».
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Медленные темпы освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) связаны с непрекращающимися перебросками украинскими властями в город все новых подразделений. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Украина не прекращает перебрасывать в Марьинку все новые резервы», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он добавил, что этот факт является причиной столь медленного освобождения города. Ранее стало известно, что российская армия штурмом завладела шиноремонтным заводом в Марьинке. При штурме объекта российские войска не понесли потерь, передает RT. Политолог Армен Гаспарян заявил, что военная ситуация в Марьинке не уступает положению в Бахмуте (Артемовске), передают «Дни.ру».