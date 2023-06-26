Уральским губернаторам поставили оценку за реакцию на мятеж Пригожина

26 июня 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев положительно оценил работу регионов во время попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также то, что губернаторы выступили с поддержкой президента. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. «Регионы УрФО оперативно включились в работу по обеспечению безопасности и правопорядка на территории субъектов. Были проведены все необходимые профилактические мероприятия. Главы регионов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, ветеранских и общественных организаций выступили с поддержкой позиции президента. Благодаря слаженным действиям всех ведомств и структур общественно-политическая обстановка в УрФО была и остается стабильной», — отметил Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя мятеж Пригожина, напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. Он требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В министерстве обороны опровергли обвинения главы ЧВК. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев положительно оценил работу регионов во время попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также то, что губернаторы выступили с поддержкой президента. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. «Регионы УрФО оперативно включились в работу по обеспечению безопасности и правопорядка на территории субъектов. Были проведены все необходимые профилактические мероприятия. Главы регионов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, ветеранских и общественных организаций выступили с поддержкой позиции президента. Благодаря слаженным действиям всех ведомств и структур общественно-политическая обстановка в УрФО была и остается стабильной», — отметил Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя мятеж Пригожина, напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить любые блокпосты и авиацию России. Он требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В министерстве обороны опровергли обвинения главы ЧВК. Позже предприниматель и его армия вошли в Ростов, а спустя время колонны частной армии были замечены в Липецкой области. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину» стране. Также он сказал, что внутренним расколом могут воспользоваться враги России. Вечером 24 июня стало известно, что предприниматель прекратил мятеж и его компания начала покидать регионы страны.