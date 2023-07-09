Кадыров похвалил бойца за смелость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с чеченским бойцом, который чудом избежал смерти от разорвавшегося рядом снаряда. На волоске от смерти — отметил Кадыров.
«Вовремя успел пригнуться боец подразделения „Юг-АХМАТ“, избежав встречи с осколками натовского снаряда… Улыбаясь и смеясь», — подписал видео Кадыров. Оно выложено в telegram-канале главы Чечни. Кадыров пожелал бойцу: «Храни тебя и всех наших бойцов Всевышний Аллах!»
Ранее Кадыров похвастался оружием НАТО, захваченным в качестве трофеев на передовой. Он опубликовал фото с американским «Стингером» и украинской «Иглой».
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