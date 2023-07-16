16 июля 2023

Пользователи Twitter высмеяли выступление Зеленского в трусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Интернет-пользователи назвали Зеленского клоуном Фото:
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Фотография президента Украины Владимир Зеленского, выступающего в шоу «Квартал-95» в нижнем белье, вызвала бурную реакцию у пользователи Twitter. Юзеры высмеяли кадр, который появился в Сети, назвав украинского лидера колуном.

«Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов», — прокомментировал пользователь соцсети. «Самый высокооплачиваемый актер в мире», — отреагировал на фото другой юзер. «Он — шутка, которую никто не считает смешной», — выразил свое мнение еще один интернет-пользователь.

Ранее пользователи Twitter предложили уйти Зеленскому в отставку после того, как он заявил, что весь мир вдохновляется мужеством Украины. Юзеры высмеяли его слова, заявив, что Украине нужен лидер, который позаботится о народе. Также пользователи Twitter негативно отреагировали на поведение Зеленского во время встречи с болгарским лидером Руменом Радевым. Юзеры отметили, что украинский лидер закатил истерику из-за отказа Болгарии передать оружие, передает телеканал 360.

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Фотография президента Украины Владимир Зеленского, выступающего в шоу «Квартал-95» в нижнем белье, вызвала бурную реакцию у пользователи Twitter. Юзеры высмеяли кадр, который появился в Сети, назвав украинского лидера колуном. «Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов», — прокомментировал пользователь соцсети. «Самый высокооплачиваемый актер в мире», — отреагировал на фото другой юзер. «Он — шутка, которую никто не считает смешной», — выразил свое мнение еще один интернет-пользователь. Ранее пользователи Twitter предложили уйти Зеленскому в отставку после того, как он заявил, что весь мир вдохновляется мужеством Украины. Юзеры высмеяли его слова, заявив, что Украине нужен лидер, который позаботится о народе. Также пользователи Twitter негативно отреагировали на поведение Зеленского во время встречи с болгарским лидером Руменом Радевым. Юзеры отметили, что украинский лидер закатил истерику из-за отказа Болгарии передать оружие, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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