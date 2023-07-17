МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера компартии Олега Хоржана

17 июля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

МВД Приднестровья подтвердило смерть лидера коммунистической партии Олега Хоржана Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом заявило само ведомство. «Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. МВД подчеркнуло, что труп мужчины был обнаружен его женой в собственном доме в селе Суклея. По данным ведомства, тело найдено рядом с открытым сейфом. Заведено уголовное дело. Ранее, 17 июля, руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о смерти лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления, передает «Национальная служба новостей».

МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом заявило само ведомство. «Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. МВД подчеркнуло, что труп мужчины был обнаружен его женой в собственном доме в селе Суклея. По данным ведомства, тело найдено рядом с открытым сейфом. Заведено уголовное дело. Ранее, 17 июля, руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о смерти лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления, передает «Национальная служба новостей».