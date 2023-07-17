МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера компартии Олега Хоржана

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, флаг, кпрф, митинг, ленин, коммунисты, ленинский комсомол
МВД Приднестровья подтвердило смерть лидера коммунистической партии Олега Хоржана Фото:

МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом заявило само ведомство.

«Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

МВД подчеркнуло, что труп мужчины был обнаружен его женой в собственном доме в селе Суклея. По данным ведомства, тело найдено рядом с открытым сейфом. Заведено уголовное дело.

Ранее, 17 июля, руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о смерти лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления, передает «Национальная служба новостей».

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МВД Приднестровья подтвердило гибель лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом заявило само ведомство. «Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. МВД подчеркнуло, что труп мужчины был обнаружен его женой в собственном доме в селе Суклея. По данным ведомства, тело найдено рядом с открытым сейфом. Заведено уголовное дело. Ранее, 17 июля, руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о смерти лидера приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Зюганов потребовал немедленно приступить к расследованию преступления, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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