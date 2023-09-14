ВСУ оставили послание Ани Лорак на беспилотнике, который атаковал Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Украина атаковала беспилотниками Крым утром 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На одном из дронов ВСУ, который сбили над Крымом утром 14 сентября, были нанесены слова благодарности народной артистке Украины Ани Лорак. Об этом сообщили местные жители.

«Ани Лорак, спасибо за борт», — гласит надпись на беспилотнике, передает telegram-канал «Mash на волне». Территория рядом с падением беспилотника оцеплена. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Крымом сбиты 11 беспилотников. Все они были самолетного типа.

Местные жители нашли надписи на беспилотнике, который упал в Крыму
Местные жители нашли надписи на беспилотнике, который упал в Крыму
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одном из дронов ВСУ, который сбили над Крымом утром 14 сентября, были нанесены слова благодарности народной артистке Украины Ани Лорак. Об этом сообщили местные жители. «Ани Лорак, спасибо за борт», — гласит надпись на беспилотнике, передает telegram-канал «Mash на волне». Территория рядом с падением беспилотника оцеплена. На месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Крымом сбиты 11 беспилотников. Все они были самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...