15 сентября 2023

В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов

Депутат Константинов сообщил о продаже 8 объектов имущества украинских олигархов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, ялта, отдых, юг, туризм
В Крыму продали имущество украинских олигархов на сумму более 815 миллионов Фото:

В Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов. Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов у себя в Telegram.

По словам парламентария, в ближайшее время планируется продать порядка 100 объектов национализированного имущества. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — сказал Константинов. Он уточнил, что от продажи этого имущества бюджет крымской республики намерены повысить более, чем на 800 миллионов рублей.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму национализировали более 700 объектов украинских олигархов, напоминает RT. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского, которую оценили в 300 тысяч долларов, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов. Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов у себя в Telegram. По словам парламентария, в ближайшее время планируется продать порядка 100 объектов национализированного имущества. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — сказал Константинов. Он уточнил, что от продажи этого имущества бюджет крымской республики намерены повысить более, чем на 800 миллионов рублей. Ранее Константинов заявил, что в Крыму национализировали более 700 объектов украинских олигархов, напоминает RT. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского, которую оценили в 300 тысяч долларов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...