В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов Депутат Константинов сообщил о продаже 8 объектов имущества украинских олигархов 16 сентября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 + В Крыму продали имущество украинских олигархов на сумму более 815 миллионов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов. Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов у себя в Telegram. По словам парламентария, в ближайшее время планируется продать порядка 100 объектов национализированного имущества. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — сказал Константинов. Он уточнил, что от продажи этого имущества бюджет крымской республики намерены повысить более, чем на 800 миллионов рублей. Ранее Константинов заявил, что в Крыму национализировали более 700 объектов украинских олигархов, напоминает RT. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского, которую оценили в 300 тысяч долларов, передает телеканал 360. В Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов. Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов у себя в Telegram. По словам парламентария, в ближайшее время планируется продать порядка 100 объектов национализированного имущества. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — сказал Константинов. Он уточнил, что от продажи этого имущества бюджет крымской республики намерены повысить более, чем на 800 миллионов рублей. Ранее Константинов заявил, что в Крыму национализировали более 700 объектов украинских олигархов, напоминает RT. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского, которую оценили в 300 тысяч долларов, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям