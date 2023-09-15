В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов

В Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов. Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», —
По словам парламентария, в ближайшее время планируется продать порядка 100 объектов национализированного имущества. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — сказал Константинов. Он уточнил, что от продажи этого имущества бюджет крымской республики намерены повысить более, чем на 800 миллионов рублей.
Ранее Константинов заявил, что в Крыму национализировали более 700 объектов украинских олигархов, напоминает RT. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского, которую оценили в 300 тысяч долларов, передает телеканал 360.
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