Mash: Зеленский оплатил коммуналку за квартиру в Крыму на 2023 год

16 марта 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский передал сто тысяч гривен за крымскую квартиру в декабре Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский в самый разгар конфликта с Россией оплатил коммунальные услуги в своей квартире в Крыму на год вперед. Об этом написали в Mash. Украинский президент не был в своей квартире на полуострове около десяти лет. «Президент Украины Владимир Зеленский в разгар СВО оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире почти на год вперед», — написали в telegram-канале. Также в СМИ отметили, что семья Зеленских не появлялась в своей квартире с 2013 года. Тем не менее, украинский лидер активно платил за коммуналку и вносил членские взносы. «В декабре, например, передал 100 тысяч гривен через маму украинского депутата Виталия Хомутынника», — заключили в Mash. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что квартира Зеленского в Ялте будет передана в собственность нуждающейся семье. Риелторы оценили недвижимость украинского лидера в Крыму в 130 миллионов рублей, передает Life . Пентхаус в элитном ЖК «Император» семья Зеленских приобрела в 2013 году. Площадь жилого помещения 150 квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский в самый разгар конфликта с Россией оплатил коммунальные услуги в своей квартире в Крыму на год вперед. Об этом написали в Mash. Украинский президент не был в своей квартире на полуострове около десяти лет. «Президент Украины Владимир Зеленский в разгар СВО оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире почти на год вперед», — написали в telegram-канале. Также в СМИ отметили, что семья Зеленских не появлялась в своей квартире с 2013 года. Тем не менее, украинский лидер активно платил за коммуналку и вносил членские взносы. «В декабре, например, передал 100 тысяч гривен через маму украинского депутата Виталия Хомутынника», — заключили в Mash. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что квартира Зеленского в Ялте будет передана в собственность нуждающейся семье. Риелторы оценили недвижимость украинского лидера в Крыму в 130 миллионов рублей, передает Life. Пентхаус в элитном ЖК «Император» семья Зеленских приобрела в 2013 году. Площадь жилого помещения 150 квадратных метров.