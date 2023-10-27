Newsweek: Зеленский получил двойной удар от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны Венгрии и Словакии, которые отказались поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Newsweek.
«Владимиру Зеленскому нанесли двойной удар. Украинский президент сталкивается с проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты, включая нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступают против военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза и НАТО», — говорится в статье издания. Избрание Фицо приведет к сближению с позицией Венгрии отказаться отправлять оружие ВСУ, считают авторы материала.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поставлять военную помощь Украине. При этом премьер подчеркивал, что считает план Зеленского по урегулированию украинского кризиса нереализуемым, передает телеканал «Царьград».
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны Венгрии и Словакии, которые отказались поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Newsweek. «Владимиру Зеленскому нанесли двойной удар. Украинский президент сталкивается с проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты, включая нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступают против военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза и НАТО», — говорится в статье издания. Избрание Фицо приведет к сближению с позицией Венгрии отказаться отправлять оружие ВСУ, считают авторы материала. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поставлять военную помощь Украине. При этом премьер подчеркивал, что считает план Зеленского по урегулированию украинского кризиса нереализуемым, передает телеканал «Царьград» .