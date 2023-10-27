Newsweek: Зеленский получил двойной удар от Запада

Newsweek: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Зеленского

28 октября 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский получил двойной удар из-за отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ, пишет Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны Венгрии и Словакии, которые отказались поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Newsweek. «Владимиру Зеленскому нанесли двойной удар. Украинский президент сталкивается с проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты, включая нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступают против военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза и НАТО», — говорится в статье издания. Избрание Фицо приведет к сближению с позицией Венгрии отказаться отправлять оружие ВСУ, считают авторы материала. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поставлять военную помощь Украине. При этом премьер подчеркивал, что считает план Зеленского по урегулированию украинского кризиса нереализуемым, передает телеканал «Царьград» .

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны Венгрии и Словакии, которые отказались поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Newsweek. «Владимиру Зеленскому нанесли двойной удар. Украинский президент сталкивается с проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты, включая нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступают против военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза и НАТО», — говорится в статье издания. Избрание Фицо приведет к сближению с позицией Венгрии отказаться отправлять оружие ВСУ, считают авторы материала. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поставлять военную помощь Украине. При этом премьер подчеркивал, что считает план Зеленского по урегулированию украинского кризиса нереализуемым, передает телеканал «Царьград» .