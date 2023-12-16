В Москве дают кадетский бал в поддержку СВО

16 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Участники бала написали письма участникам СВО, их отправили в зону спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Международный кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ), который пройдет в Москве, приглашены молодежные делегации почти из всех регионов РФ. В частности, участниками стали лучшие воспитанники ведомственных кадетских учреждений и обучающиеся в других училищах. Все участники написали много писем, которые передадут в зону СВО. Об этом сообщила руководитель патриотического проекта «Международный кремлевский благотворительный кадетский бал» Юлия Кирпичникова. «В мероприятии участвуют представители 84 субъектов РФ из 789 образовательных учреждений. <…> Участники написали огромное количество писем, которые будут переданы в зону СВО к Новому году», — передает ТАСС слова Кирпичниковой. Она добавила, что участниками являются лучшие воспитанники общеобразовательных и ведомственных кадетских учреждений и патриотических военно-спортивных молодежных клубов. А также обучающиеся в нахимовских и суворовских училищах. Кроме того, на бал впервые прибыли курсанты из высших ведомственных учебных заведений. В качестве почетных гостей приглашены Герои России и Советского Союза, участники спецоперации и послы дружественных государств. Гостями бала также являются иностранные делегации из Белоруссии, Замбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Шри-Ланки и других стран. По словам Кирпичниковой, приглашение иностранных персон является важным в плане установление дружбы между странами. Также президент РФ Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников кадетского бала. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля . Глава государства уверен, что мероприятие послужит сбережению традиций кадетского братства, укреплению связи поколений. А также посодействует развитию международного гуманитарного сотрудничества. Ранее сообщалось, что кадеты из 15 округов Подмосковья посетят благотворительный бал в Гостином Дворе. Все участники мероприятия прошли серьезный конкурсный отбор. Побывать на данном балу — это честь. Приглашения получают кадеты, которые хорошо учатся, проявляют интерес к волонтерству и участвуют и побеждают в конкурсах, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Международный кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ), который пройдет в Москве, приглашены молодежные делегации почти из всех регионов РФ. В частности, участниками стали лучшие воспитанники ведомственных кадетских учреждений и обучающиеся в других училищах. Все участники написали много писем, которые передадут в зону СВО. Об этом сообщила руководитель патриотического проекта «Международный кремлевский благотворительный кадетский бал» Юлия Кирпичникова. «В мероприятии участвуют представители 84 субъектов РФ из 789 образовательных учреждений. <…> Участники написали огромное количество писем, которые будут переданы в зону СВО к Новому году», — передает ТАСС слова Кирпичниковой. Она добавила, что участниками являются лучшие воспитанники общеобразовательных и ведомственных кадетских учреждений и патриотических военно-спортивных молодежных клубов. А также обучающиеся в нахимовских и суворовских училищах. Кроме того, на бал впервые прибыли курсанты из высших ведомственных учебных заведений. В качестве почетных гостей приглашены Герои России и Советского Союза, участники спецоперации и послы дружественных государств. Гостями бала также являются иностранные делегации из Белоруссии, Замбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Шри-Ланки и других стран. По словам Кирпичниковой, приглашение иностранных персон является важным в плане установление дружбы между странами. Также президент РФ Владимир Путин поприветствовал всех гостей и участников кадетского бала. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля. Глава государства уверен, что мероприятие послужит сбережению традиций кадетского братства, укреплению связи поколений. А также посодействует развитию международного гуманитарного сотрудничества. Ранее сообщалось, что кадеты из 15 округов Подмосковья посетят благотворительный бал в Гостином Дворе. Все участники мероприятия прошли серьезный конкурсный отбор. Побывать на данном балу — это честь. Приглашения получают кадеты, которые хорошо учатся, проявляют интерес к волонтерству и участвуют и побеждают в конкурсах, передает телеканал 360.