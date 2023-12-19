19 декабря 2023

Госдеп: США исчерпали источники помощи Киеву

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Госдеп: у США нет возможности помогать Украине в отсутствие решения конгресса Фото:
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США исчерпали возможности по финансированию Украины, пока не будет принято решение конгресса по выделению дополнительных средств. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — приводя слова Миллера РИА Новости. Речь шла о запросе о дополнительных ассигнованиях в размере 61 миллиарда долларов финансирования Украины.

Вашингтон собирается направить остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов вооружения. Об этом 18 декабря рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Украине США к концу года могут выделить примерно миллиардом долларов. При это на американские военные не смогут восполнять собственные запасы вооружений, так как у них закончатся средства на замещение.

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США исчерпали возможности по финансированию Украины, пока не будет принято решение конгресса по выделению дополнительных средств. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — приводя слова Миллера РИА Новости. Речь шла о запросе о дополнительных ассигнованиях в размере 61 миллиарда долларов финансирования Украины. Вашингтон собирается направить остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов вооружения. Об этом 18 декабря рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Украине США к концу года могут выделить примерно миллиардом долларов. При это на американские военные не смогут восполнять собственные запасы вооружений, так как у них закончатся средства на замещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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