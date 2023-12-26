Правительство РФ продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз

26 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Запрет на вывоз из страны патронов и гильз будет действовать до конца 2025 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. «В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, продлевается запрет на вывоз гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года. Решение было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Уточнялось, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Ранее издание argumenti.ru писало о том, что НАТО планирует войну с Россией на 2030 год. Дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Сейчас же в планы НАТО входит укрепление восточного фронта, где основными компонентами являются Польша и Румыния.

Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. «В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, продлевается запрет на вывоз гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года. Решение было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Уточнялось, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Ранее издание argumenti.ru писало о том, что НАТО планирует войну с Россией на 2030 год. Дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Сейчас же в планы НАТО входит укрепление восточного фронта, где основными компонентами являются Польша и Румыния.