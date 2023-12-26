Правительство РФ продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз

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Запрет на вывоз из страны патронов и гильз будет действовать до конца 2025 года Фото:

Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, продлевается запрет на вывоз гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года. Решение было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Уточнялось, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Ранее издание argumenti.ru писало о том, что НАТО планирует войну с Россией на 2030 год. Дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Сейчас же в планы НАТО входит укрепление восточного фронта, где основными компонентами являются Польша и Румыния.

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Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. «В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, продлевается запрет на вывоз гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года. Решение было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Уточнялось, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Ранее издание argumenti.ru писало о том, что НАТО планирует войну с Россией на 2030 год. Дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. Сейчас же в планы НАТО входит укрепление восточного фронта, где основными компонентами являются Польша и Румыния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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