Происшествия Shot: полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве 02 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + Выстрел фейерверка попал в лицо полицейскому в Москве, пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейский в Москве получил значительные травмы лица в результате выстрела фейерверка. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. «Полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве. Пострадавший в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 1 января около 16:00 на праздничном мероприятии. Инспектора ГИБДД позвали во двор для запуска фейерверков во время его выходного дня. В ходе запуска пиротехники что-то пошло не так, и несколько снарядов попали ему в лицо с близкого расстояния. Пострадавшего быстро доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Полицейский в Москве получил значительные травмы лица в результате выстрела фейерверка. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. «Полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве. Пострадавший в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 1 января около 16:00 на праздничном мероприятии. Инспектора ГИБДД позвали во двор для запуска фейерверков во время его выходного дня. В ходе запуска пиротехники что-то пошло не так, и несколько снарядов попали ему в лицо с близкого расстояния. Пострадавшего быстро доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям