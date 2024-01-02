Shot: полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве

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Салют на День защитника Отечества. Екатеринбург, салют, фейерверк
Выстрел фейерверка попал в лицо полицейскому в Москве, пишет Shot Фото:

Полицейский в Москве получил значительные травмы лица в результате выстрела фейерверка. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве. Пострадавший в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 1 января около 16:00 на праздничном мероприятии. Инспектора ГИБДД позвали во двор для запуска фейерверков во время его выходного дня.

В ходе запуска пиротехники что-то пошло не так, и несколько снарядов попали ему в лицо с близкого расстояния. Пострадавшего быстро доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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Полицейский в Москве получил значительные травмы лица в результате выстрела фейерверка. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. «Полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве. Пострадавший в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел 1 января около 16:00 на праздничном мероприятии. Инспектора ГИБДД позвали во двор для запуска фейерверков во время его выходного дня. В ходе запуска пиротехники что-то пошло не так, и несколько снарядов попали ему в лицо с близкого расстояния. Пострадавшего быстро доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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