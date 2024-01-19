Ярмольник объяснил, почему Пугачева и другие его друзья уехали из России

Ярмольник: артисты уехали из РФ из-за эмоциональной реакции на СВО

19 января 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Леонид Ярмольник надеется, что его друзья вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Алла Пугачева и другие артисты уехали из России из-за эмоциональной реакции на начало спецоперации. Об этом рассказал актер Леонид Ярмольник, который дружит с Пугачевой, музыкантом Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) и другими артистами, которые покинули страну. «Отношусь к этому как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и президент России Владимир Путин сказал: „Приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались“. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция», — заявил Леонид Ярмольник в интервью ТАСС. Новость по теме Какие проблемы у уехавших из России артистов за рубежом Он надеется, что артисты все же вернутся в страну. По его словам, именно в России находится аудитория исполнителей. Ярмольник вспомнил слова Путина, что человек независимо от своих поступков и достижений может вернуться. Ранее президент России заявлял, что в мире растет число россиян, которые желают быть с родиной. По его словам, ключевую роль в этом сыграла приверженность РФ традиционным ценностям. Пугачева нередко возвращалась в Россию на несколько дней. В последний раз ее видели 15 января в Москве. Она пришла на церемонию прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, пишут « Дни.ру ».

Певица Алла Пугачева и другие артисты уехали из России из-за эмоциональной реакции на начало спецоперации. Об этом рассказал актер Леонид Ярмольник, который дружит с Пугачевой, музыкантом Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) и другими артистами, которые покинули страну. «Отношусь к этому как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и президент России Владимир Путин сказал: „Приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались“. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция», — заявил Леонид Ярмольник в интервью ТАСС. Он надеется, что артисты все же вернутся в страну. По его словам, именно в России находится аудитория исполнителей. Ярмольник вспомнил слова Путина, что человек независимо от своих поступков и достижений может вернуться. Ранее президент России заявлял, что в мире растет число россиян, которые желают быть с родиной. По его словам, ключевую роль в этом сыграла приверженность РФ традиционным ценностям. Пугачева нередко возвращалась в Россию на несколько дней. В последний раз ее видели 15 января в Москве. Она пришла на церемонию прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, пишут «Дни.ру».