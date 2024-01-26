Mash: комик Гудков отказался от выступлений в России

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Александр Гудков решил отдохнуть от ведения мероприятий, пишет Mash Фото:

Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе».

«Гудков внезапно отказался от выступлений в России — как минимум до конца лета, а дальше — по ситуации. <…> Артист не в ресурсе, не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв», — передает telegram-канал слова источника.

Также в СМИ заявили, что спрос на артиста упал из-за его долгого отсутствия в РФ. Кроме того, Гудков больше не хочет зачитывать заготовленные шутки от сторонних авторов.

Комика заметили в московском аэропорту Шереметьево 18 января. Согласно данным telegram-каналов, артист прилетел в РФ рейсом из Армении, передает Pravda.Ru.

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Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе». «Гудков внезапно отказался от выступлений в России — как минимум до конца лета, а дальше — по ситуации. <…> Артист не в ресурсе, не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв», — передает telegram-канал слова источника. Также в СМИ заявили, что спрос на артиста упал из-за его долгого отсутствия в РФ. Кроме того, Гудков больше не хочет зачитывать заготовленные шутки от сторонних авторов. Комика заметили в московском аэропорту Шереметьево 18 января. Согласно данным telegram-каналов, артист прилетел в РФ рейсом из Армении, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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