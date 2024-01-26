Mash: комик Гудков отказался от выступлений в России

Александр Гудков решил отдохнуть от ведения мероприятий, пишет MashФото: Александр Авилов / АГН Москва
Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе».
«Гудков внезапно отказался от выступлений в России — как минимум до конца лета, а дальше — по ситуации. <…> Артист не в ресурсе, не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв», — передает telegram-канал слова источника.
Также в СМИ заявили, что спрос на артиста упал из-за его долгого отсутствия в РФ. Кроме того, Гудков больше не хочет зачитывать заготовленные шутки от сторонних авторов.
Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе». «Гудков внезапно отказался от выступлений в России — как минимум до конца лета, а дальше — по ситуации. <…> Артист не в ресурсе, не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв», — передает telegram-канал слова источника. Также в СМИ заявили, что спрос на артиста упал из-за его долгого отсутствия в РФ. Кроме того, Гудков больше не хочет зачитывать заготовленные шутки от сторонних авторов. Комика заметили в московском аэропорту Шереметьево 18 января. Согласно данным telegram-каналов, артист прилетел в РФ рейсом из Армении, передает Pravda.Ru.