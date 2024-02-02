Москва ответила на решение Эквадора передать США российскую военную технику

Захарова считает решение Эквадора передать США российское оружие опрометчивым

02 февраля 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что Эквадор оказался под внешним давлением, когда передал российское оружие США Фото: Георгий Бергал © URA.RU Решение Эквадора передать США российскую технику является опрометчивым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Столь опрометчивое решение [о передаче США вооружения РФ] было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне», — подчеркнула Мария Захарова в разговоре с РИА Новости. При этом представитель МИД РФ выразила сомнения в том, что Эквадор передал США старую, неиспользованную технику. «Вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику», — подытожила она. В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст Вашингтону «металлолом». До этого стало известно, что страны произведут обмен и Кито получит новое оборудование стоимостью до 200 миллионов долларов.

Решение Эквадора передать США российскую технику является опрометчивым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Столь опрометчивое решение [о передаче США вооружения РФ] было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне», — подчеркнула Мария Захарова в разговоре с РИА Новости. При этом представитель МИД РФ выразила сомнения в том, что Эквадор передал США старую, неиспользованную технику. «Вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику», — подытожила она. В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст Вашингтону «металлолом». До этого стало известно, что страны произведут обмен и Кито получит новое оборудование стоимостью до 200 миллионов долларов.