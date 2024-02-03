Дипломаты из стран НАТО пытались проникнуть в Россию под видом влюбленных. Видео

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Открытие ресторана "Дубровин", влюбленные, поцелуй, пара, объятия
Дипломаты из стран НАТО пытались попасть на стратегический объект под видом влюбленных Фото:

Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал. Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС.

Дипломатов попросили предъявить разрешение от ФСБ для въезда в город. Однако его у них не оказалось.

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Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал. Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС. Дипломатов попросили предъявить разрешение от ФСБ для въезда в город. Однако его у них не оказалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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