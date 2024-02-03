Дипломаты из стран НАТО пытались проникнуть в Россию под видом влюбленных. Видео

03 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Дипломаты из стран НАТО пытались попасть на стратегический объект под видом влюбленных Фото: Марина Молдавская © URA.RU Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал. Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС. Дипломатов попросили предъявить разрешение от ФСБ для въезда в город. Однако его у них не оказалось.

Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал. Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС. Дипломатов попросили предъявить разрешение от ФСБ для въезда в город. Однако его у них не оказалось.