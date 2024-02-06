Происшествия ФСБ завела дело на жителя Чувашии за госизмену 06 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Жителя Чувашии подозревают в госизмене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чувашии подозревается в государственной измене. По версии регионального следственного отдела ФСБ, 20-летний россиянин согласился на предложение украинских спецслужб за вознаграждение совершить теракты на российских предприятиях. «В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ «Коммерсанту». Газета уточняет, что фигурант дела через интернет общался со спецслужбами Украины и согласился совершать теракты. По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый участвовал в поджоге релейного и батарейного шкафов возле станций Алатырь и Светотехника Горьковской железной дороги. За это спецслужбы обещали две тысячи долларов. Однако во время совершения диверсии участников задержали. Как ранее сообщали правоохранительные органы, за последние месяцы выросли диверсии на российских объектах. Как правило, украинские спецслужбы для этих целей вербуют граждан РФ или используют своих агентов. Например, украинский агент Руслан Сидики подорвал в Рязани железную дорогу и военный аэродром «Дягилево». Житель Чувашии подозревается в государственной измене. По версии регионального следственного отдела ФСБ, 20-летний россиянин согласился на предложение украинских спецслужб за вознаграждение совершить теракты на российских предприятиях. «В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ «Коммерсанту». Газета уточняет, что фигурант дела через интернет общался со спецслужбами Украины и согласился совершать теракты. По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый участвовал в поджоге релейного и батарейного шкафов возле станций Алатырь и Светотехника Горьковской железной дороги. За это спецслужбы обещали две тысячи долларов. Однако во время совершения диверсии участников задержали. Как ранее сообщали правоохранительные органы, за последние месяцы выросли диверсии на российских объектах. Как правило, украинские спецслужбы для этих целей вербуют граждан РФ или используют своих агентов. Например, украинский агент Руслан Сидики подорвал в Рязани железную дорогу и военный аэродром «Дягилево». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям