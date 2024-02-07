Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ

07 февраля 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Китайские банки сильно зависят от Запада и предпочитают не рисковать, уверены финаналитики РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайский Chouzhou Commercial Bank, являющийся крупнейшей финансовой компанией в стране, уведомил своих клиентов об остановке операций с РФ. Об этом сообщили сразу несколько российских предпринимателей, информацию подтверждают финансовые консультанты. «Менеджеры крупнейшего китайского банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Из-за этого начинают срываться сделки», — пояснили собеседники «Ведомостей». По официальной информации, остановка расчетов связана с китайским Новым годом. Выходные в Китае продлятся с 10 по 17 февраля. Поставщики РФ переживают, что до марта у них не получится наладить товарооборот со страной. В январе многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых антироссийских санкций, введенных в декабре прошлого года. Следом турецкие финансовые организации начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия на получение карт физлицами, передает «Царьград».

Китайский Chouzhou Commercial Bank, являющийся крупнейшей финансовой компанией в стране, уведомил своих клиентов об остановке операций с РФ. Об этом сообщили сразу несколько российских предпринимателей, информацию подтверждают финансовые консультанты. «Менеджеры крупнейшего китайского банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Из-за этого начинают срываться сделки», — пояснили собеседники «Ведомостей». По официальной информации, остановка расчетов связана с китайским Новым годом. Выходные в Китае продлятся с 10 по 17 февраля. Поставщики РФ переживают, что до марта у них не получится наладить товарооборот со страной. В январе многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых антироссийских санкций, введенных в декабре прошлого года. Следом турецкие финансовые организации начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия на получение карт физлицами, передает «Царьград».