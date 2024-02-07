Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ

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Китайские банки сильно зависят от Запада и предпочитают не рисковать, уверены финаналитики РФ Фото:

Китайский Chouzhou Commercial Bank, являющийся крупнейшей финансовой компанией в стране, уведомил своих клиентов об остановке операций с РФ. Об этом сообщили сразу несколько российских предпринимателей, информацию подтверждают финансовые консультанты.

«Менеджеры крупнейшего китайского банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Из-за этого начинают срываться сделки», — пояснили собеседники «Ведомостей».

По официальной информации, остановка расчетов связана с китайским Новым годом. Выходные в Китае продлятся с 10 по 17 февраля. Поставщики РФ переживают, что до марта у них не получится наладить товарооборот со страной.

В январе многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых антироссийских санкций, введенных в декабре прошлого года. Следом турецкие финансовые организации начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия на получение карт физлицами, передает «Царьград».

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Китайский Chouzhou Commercial Bank, являющийся крупнейшей финансовой компанией в стране, уведомил своих клиентов об остановке операций с РФ. Об этом сообщили сразу несколько российских предпринимателей, информацию подтверждают финансовые консультанты. «Менеджеры крупнейшего китайского банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Из-за этого начинают срываться сделки», — пояснили собеседники «Ведомостей». По официальной информации, остановка расчетов связана с китайским Новым годом. Выходные в Китае продлятся с 10 по 17 февраля. Поставщики РФ переживают, что до марта у них не получится наладить товарооборот со страной. В январе многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых антироссийских санкций, введенных в декабре прошлого года. Следом турецкие финансовые организации начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия на получение карт физлицами, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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