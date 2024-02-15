Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной

Такер Карлсон: кредит Украине является мошенничеством

16 февраля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Украина никогда не сможет вернуть долг, а США не смогут ее заставить сделать это Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист Такер Карлсон обвинил сенатора Линдси Грэма в мошенничестве из-за предложения о предоставлении финансовой помощи Украине в виде кредита. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. «Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — написал журналист. Карлсон считает, что Украина не сможет вернуть долг и США не смогут заставить ее это сделать. Он утверждает, что предложение Грэма о предоставлении финансовой помощи в виде кредита является нечестным способом отправить больше оружия в регион, отсрочить заключение мирного соглашения и обречь на гибель больше украинцев, включая ровесников сенатора. Ранее сообщалось, что Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что до этого сенатор выступал в поддержку законопроекта, однако после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом он свое мнение поменял.

Американский журналист Такер Карлсон обвинил сенатора Линдси Грэма в мошенничестве из-за предложения о предоставлении финансовой помощи Украине в виде кредита. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. «Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — написал журналист. Карлсон считает, что Украина не сможет вернуть долг и США не смогут заставить ее это сделать. Он утверждает, что предложение Грэма о предоставлении финансовой помощи в виде кредита является нечестным способом отправить больше оружия в регион, отсрочить заключение мирного соглашения и обречь на гибель больше украинцев, включая ровесников сенатора. Ранее сообщалось, что Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что до этого сенатор выступал в поддержку законопроекта, однако после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом он свое мнение поменял.