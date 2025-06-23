Fox News: разведка предупредила о подготовке Ираном удара по базе США в Катаре

Разведка США предупреждает о возможном нанесении удара Ираном по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре
Согласно данным американской разведки, существует вероятность того, что Иран может нанести удар по военной базе США Эль-Удейд, расположенной в Катаре. Об этом рассказала телекомпания Fox News.
«Существенные предупреждения по линии разведки сейчас сконцентрированы на Катаре, где расположена крупнейшая авиабаза США на Ближнем Востоке», — говорится в репортаже Fox News. Также отмечается о существовании опасений относительно того, что Иран может использовать крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности, а также совершить массовые атаки беспилотников против базы Эль-Удейд. Телеканал сообщает, что «угроза будет неименуемой».
Авиабаза Эль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке. Она служит передовым штабом Центрального командования США и вмещает около 10 000 военнослужащих.
Катар заявил в понедельник, что временно закрыл свое воздушное пространство, через несколько часов после того, как власти США и Великобритании связались со своими гражданами, порекомендовав им оставаться на месте до дальнейшего уведомления, пишет агентство Reuters.
Американское посольство в Катаре ранее выступило с предупреждением для граждан США, находящихся на территории страны. В сообщении дипломатической миссии американцам рекомендовано временно оставаться в убежищах до получения последующих инструкций.
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