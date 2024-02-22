Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом «Игр будущего»

23 февраля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Команда Minsk победила в соревнованиях по виртуальным велогонкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Команда из Беларуси под названием Minsk одержала победу на турнире «Игры будущего» в Казани в дисциплине виртуальных велогонок. Об этом сообщает «Российская газета». «В четверг здесь определились первые победители. В соревнованиях по виртуальным велогонкам сильнейшими стали представители белорусской команды Minsk», — говорится в материале. Отмечается, что соревнование состояло из пяти этапов. Белорусы набрали 522 очка и опередили российскую и итальянскую команды. В этом виде программы участвовали 12 команд с призерами различных международных соревнований, сказано в тексте. «Игры будущего» — мультиспортивный турнир с призовым фондом 10 млн долларов, собравший 277 команд из 107 стран. Это событие после изоляции российского спорта напоминает Олимпиаду, но предлагает новые виды спорта вместо традиционных дисциплин. Турнир открылся 21 февраля в Казани.

Команда из Беларуси под названием Minsk одержала победу на турнире «Игры будущего» в Казани в дисциплине виртуальных велогонок. Об этом сообщает «Российская газета». «В четверг здесь определились первые победители. В соревнованиях по виртуальным велогонкам сильнейшими стали представители белорусской команды Minsk», — говорится в материале. Отмечается, что соревнование состояло из пяти этапов. Белорусы набрали 522 очка и опередили российскую и итальянскую команды. В этом виде программы участвовали 12 команд с призерами различных международных соревнований, сказано в тексте. «Игры будущего» — мультиспортивный турнир с призовым фондом 10 млн долларов, собравший 277 команд из 107 стран. Это событие после изоляции российского спорта напоминает Олимпиаду, но предлагает новые виды спорта вместо традиционных дисциплин. Турнир открылся 21 февраля в Казани.