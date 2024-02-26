В Кремле высказались насчет диверсии на «Северных потоках»

Песков: повреждения «Северных потоков», очевидно, были вызваны диверсией

26 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что России всегда отказывали в предоставлении данных расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Повреждения Северных потоков, очевидно, являются результатом диверсии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заключение датской полиции по этому делу. Он также предположил, что датчане прекратили расследование, так как начали выходить на ближайших союзников. «„Имеет место быть преднамеренная диверсия“. Учитывая разные информационные сливы, целый набор фактов, которые были известны, очевидно что все достаточно понятно. Очевидно, что в ходе расследования [датчане] стали выходить на своих ближайших союзников», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также добавил, что Россия не раз обращалась к датчанам с просьбой предоставить информацию по расследованию. Однако российская сторона всегда получала отказ. «Ситуация настолько очевидна, что можно выразить только изумление и ничего другого», — заключил Песков. Ранее Дания прекратила расследование по повреждению трубопроводов. Полиция страны не исключила, что взрывы могли быть результатом умышленной диверсии.

Повреждения Северных потоков, очевидно, являются результатом диверсии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заключение датской полиции по этому делу. Он также предположил, что датчане прекратили расследование, так как начали выходить на ближайших союзников. «„Имеет место быть преднамеренная диверсия“. Учитывая разные информационные сливы, целый набор фактов, которые были известны, очевидно что все достаточно понятно. Очевидно, что в ходе расследования [датчане] стали выходить на своих ближайших союзников», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также добавил, что Россия не раз обращалась к датчанам с просьбой предоставить информацию по расследованию. Однако российская сторона всегда получала отказ. «Ситуация настолько очевидна, что можно выразить только изумление и ничего другого», — заключил Песков. Ранее Дания прекратила расследование по повреждению трубопроводов. Полиция страны не исключила, что взрывы могли быть результатом умышленной диверсии.