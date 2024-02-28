Эстонский генерал раскрыл, что европейские солдаты будут делать на Украине

Эстонский генерал Вяли заявил о возможности отправки солдат ЕС в тыл Украины

28 февраля 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Европейские военные будут работать в украинском тылу, предположил Неэме Вяли Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинский тыл могут быть отправлены солдаты из европейских стран, которые будут ремонтировать технику. Об этом заявил эстонский генерал-майор Неэме Вяли. «Давайте просто посмотрим, сколько разной военной техники завезено на Украину из разных стран Европы. Логично, что Киеву нужна помощь в техническом обслуживании и ремонте этой техники. И вопрос обучения, несомненно, актуален», — высказался Неэме Вяли, его слова приводит эстонская телерадиовещательная корпорация ERR . Он отметил, что отправка военных инженеров на Украину была и раньше. Однако из-за новых поставок она может увеличиться. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отправку войск НАТО на Украину. Он уверен, что победа Киева обезопасит европейский регион. По мнению Вяли, такой шаг является еще и неким посланием для России, что Европа готова инвестировать в Киев, разжигая конфликт. После заявления Макрона с комментариями выступило и французское Минобороны. Там раскрыли, что отправка военных на Украину проводиться не для боестолкновений с ВС РФ, а для работы в тылу. Однако некоторые европейские лидеры все равно раскритиковали слова Макрона.

В украинский тыл могут быть отправлены солдаты из европейских стран, которые будут ремонтировать технику. Об этом заявил эстонский генерал-майор Неэме Вяли. «Давайте просто посмотрим, сколько разной военной техники завезено на Украину из разных стран Европы. Логично, что Киеву нужна помощь в техническом обслуживании и ремонте этой техники. И вопрос обучения, несомненно, актуален», — высказался Неэме Вяли, его слова приводит эстонская телерадиовещательная корпорация ERR. Он отметил, что отправка военных инженеров на Украину была и раньше. Однако из-за новых поставок она может увеличиться. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отправку войск НАТО на Украину. Он уверен, что победа Киева обезопасит европейский регион. По мнению Вяли, такой шаг является еще и неким посланием для России, что Европа готова инвестировать в Киев, разжигая конфликт. После заявления Макрона с комментариями выступило и французское Минобороны. Там раскрыли, что отправка военных на Украину проводиться не для боестолкновений с ВС РФ, а для работы в тылу. Однако некоторые европейские лидеры все равно раскритиковали слова Макрона.