Путин повысил пенсии части россиян

Путин подписал закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
Выплаты будет действовать как надбавка к страховой пенсии, говорится в указе Фото:

Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии будут получать прабабушки и прадедушки, которые заботятся о нетрудоспособных правнуках. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Речь идет о правнуках до 18 лет», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте нормативных актов. Надбавка будет составлять свыше двух тысяч рублей на ребенка.

Также правнуки, которые обучаются за рубежом, признаются нетрудоспособными до 23 лет. Если до совершеннолетия они стали инвалидами, то никаких ограничений по возрасту для выплат нет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии будут получать прабабушки и прадедушки, которые заботятся о нетрудоспособных правнуках. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Речь идет о правнуках до 18 лет», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте нормативных актов. Надбавка будет составлять свыше двух тысяч рублей на ребенка. Также правнуки, которые обучаются за рубежом, признаются нетрудоспособными до 23 лет. Если до совершеннолетия они стали инвалидами, то никаких ограничений по возрасту для выплат нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...