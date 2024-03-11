Путин повысил пенсии части россиян

Путин подписал закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами

11 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Выплаты будет действовать как надбавка к страховой пенсии, говорится в указе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии будут получать прабабушки и прадедушки, которые заботятся о нетрудоспособных правнуках. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Речь идет о правнуках до 18 лет», — говорится в тексте указа , который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте нормативных актов. Надбавка будет составлять свыше двух тысяч рублей на ребенка. Также правнуки, которые обучаются за рубежом, признаются нетрудоспособными до 23 лет. Если до совершеннолетия они стали инвалидами, то никаких ограничений по возрасту для выплат нет.

Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии будут получать прабабушки и прадедушки, которые заботятся о нетрудоспособных правнуках. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Надбавку будут получать прабабушки и прадедушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Речь идет о правнуках до 18 лет», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте нормативных актов. Надбавка будет составлять свыше двух тысяч рублей на ребенка. Также правнуки, которые обучаются за рубежом, признаются нетрудоспособными до 23 лет. Если до совершеннолетия они стали инвалидами, то никаких ограничений по возрасту для выплат нет.