В Новосибирске задержали олимпийского чемпиона Перлова

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ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, соревнования, легкая атлетика, спорт, чемпионат россии, бег, ходьба
Правоохранительные органы подозревают чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова в мошенничестве Фото:

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и экс-директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан в Новосибирске. Спортсмена подозревают в хищении денег из бюджета футбольного клуба.

«Накануне задержали Андрея Перлова. <…> Его подозревают в хищении крупной суммы из бюджета клуба около трех лет назад», — сообщил источник «Коммерсант-Сибирь» в правоохранительных органах. По данным газеты, также задержан бухгалтер ФК «Новосибирск». Речь идет о хищении средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию спорта в регионе.

Источник ТАСС в силовых структурах уточняет, что похищенная сумма исчисляется в миллионах рублей. На Перлова завели дело по статье «Мошенничество».

Перлов известен достижениями в спортивной ходьбе, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 1992 году. Также брал Кубок мира и шесть чемпионских титулов СССР. После ухода из большого спорта Перлов принимал активное участие в спортивном управлении Новосибирской области. В частности, был заместителем главы департамента физкультуры и спорта, а с 2016 по 2023 год занимал пост исполнительного директора областной федерации футбола. Футбольным клубом «Новосибирск» Перлов руководил с 2020 по 2022 годы.

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Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и экс-директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан в Новосибирске. Спортсмена подозревают в хищении денег из бюджета футбольного клуба. «Накануне задержали Андрея Перлова. <…> Его подозревают в хищении крупной суммы из бюджета клуба около трех лет назад», — сообщил источник «Коммерсант-Сибирь» в правоохранительных органах. По данным газеты, также задержан бухгалтер ФК «Новосибирск». Речь идет о хищении средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию спорта в регионе. Источник ТАСС в силовых структурах уточняет, что похищенная сумма исчисляется в миллионах рублей. На Перлова завели дело по статье «Мошенничество». Перлов известен достижениями в спортивной ходьбе, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 1992 году. Также брал Кубок мира и шесть чемпионских титулов СССР. После ухода из большого спорта Перлов принимал активное участие в спортивном управлении Новосибирской области. В частности, был заместителем главы департамента физкультуры и спорта, а с 2016 по 2023 год занимал пост исполнительного директора областной федерации футбола. Футбольным клубом «Новосибирск» Перлов руководил с 2020 по 2022 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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