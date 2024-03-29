В Новосибирске задержали олимпийского чемпиона Перлова

29 марта 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы подозревают чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и экс-директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан в Новосибирске. Спортсмена подозревают в хищении денег из бюджета футбольного клуба. «Накануне задержали Андрея Перлова. <…> Его подозревают в хищении крупной суммы из бюджета клуба около трех лет назад», — сообщил источник «Коммерсант-Сибирь» в правоохранительных органах. По данным газеты, также задержан бухгалтер ФК «Новосибирск». Речь идет о хищении средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию спорта в регионе. Источник ТАСС в силовых структурах уточняет, что похищенная сумма исчисляется в миллионах рублей. На Перлова завели дело по статье «Мошенничество». Перлов известен достижениями в спортивной ходьбе, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 1992 году. Также брал Кубок мира и шесть чемпионских титулов СССР. После ухода из большого спорта Перлов принимал активное участие в спортивном управлении Новосибирской области. В частности, был заместителем главы департамента физкультуры и спорта, а с 2016 по 2023 год занимал пост исполнительного директора областной федерации футбола. Футбольным клубом «Новосибирск» Перлов руководил с 2020 по 2022 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и экс-директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов задержан в Новосибирске. Спортсмена подозревают в хищении денег из бюджета футбольного клуба. «Накануне задержали Андрея Перлова. <…> Его подозревают в хищении крупной суммы из бюджета клуба около трех лет назад», — сообщил источник «Коммерсант-Сибирь» в правоохранительных органах. По данным газеты, также задержан бухгалтер ФК «Новосибирск». Речь идет о хищении средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию спорта в регионе. Источник ТАСС в силовых структурах уточняет, что похищенная сумма исчисляется в миллионах рублей. На Перлова завели дело по статье «Мошенничество». Перлов известен достижениями в спортивной ходьбе, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 1992 году. Также брал Кубок мира и шесть чемпионских титулов СССР. После ухода из большого спорта Перлов принимал активное участие в спортивном управлении Новосибирской области. В частности, был заместителем главы департамента физкультуры и спорта, а с 2016 по 2023 год занимал пост исполнительного директора областной федерации футбола. Футбольным клубом «Новосибирск» Перлов руководил с 2020 по 2022 годы.