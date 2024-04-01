В Казахстане предотвратили теракт

В Казахстане задержан местный житель с компонентами для теракта
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Оглашение приговора пиарщику Ярославу Ширшикову. Екатеринбург, арест, преступник, подсудимый, суд, мера пресечения, наручники, карман
Задержанный ранее судим за убийство Фото:

В Казахстане предотвратили теракт. Об этом сообщил комитет национальной безопасности страны.

«В Актау комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. У преступника нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также другие вещественные доказательства

Отмечается, что подозреваемый — приверженец радикальной религиозной идеологии, был судим за убийство. В отношении задержанного проводится досудебное расследование.

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В Казахстане предотвратили теракт. Об этом сообщил комитет национальной безопасности страны. «В Актау комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. У преступника нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также другие вещественные доказательства Отмечается, что подозреваемый — приверженец радикальной религиозной идеологии, был судим за убийство. В отношении задержанного проводится досудебное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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