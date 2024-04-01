Задержанный ранее судим за убийство
В Казахстане предотвратили теракт. Об этом сообщил комитет национальной безопасности страны.
«В Актау комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. У преступника нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также другие вещественные доказательства
Отмечается, что подозреваемый — приверженец радикальной религиозной идеологии, был судим за убийство. В отношении задержанного проводится досудебное расследование.
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