В МИД отреагировали на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ

МИД РФ: Москва знает об участии шведских наемников в боях на стороне ВСУ

03 апреля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

В МИД РФ призвали иностранных наемников помнить о риске в зоне боевых действий Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД России заявил о присутствии шведских наемников в боевых действиях на Украине. По информации ведомства, они участвуют на стороне киевского неонацистского режима. «Об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно», — сообщили в МИД РФ в беседе с РИА Новости. Там отметили, что, несмотря на отсутствие прямых ссылок на украинский иностранный легион на сайте посольства Украины в Швеции, вербовка шведов продолжается через другие каналы. Согласно данным Минобороны РФ, на Украине действовали до 90 шведских наемников, из которых 25 были уничтожены. МИД России призвал всех потенциальных иностранных участников боевых действий против ВС РФ быть осведомленными о рисках, а иностранные власти — нести ответственность за судьбы своих граждан. Ранее российские военкоры сообщили, что польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. По их словам, атаки шли на Белгородскую и Курскую области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД России заявил о присутствии шведских наемников в боевых действиях на Украине. По информации ведомства, они участвуют на стороне киевского неонацистского режима. «Об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно», — сообщили в МИД РФ в беседе с РИА Новости. Там отметили, что, несмотря на отсутствие прямых ссылок на украинский иностранный легион на сайте посольства Украины в Швеции, вербовка шведов продолжается через другие каналы. Согласно данным Минобороны РФ, на Украине действовали до 90 шведских наемников, из которых 25 были уничтожены. МИД России призвал всех потенциальных иностранных участников боевых действий против ВС РФ быть осведомленными о рисках, а иностранные власти — нести ответственность за судьбы своих граждан. Ранее российские военкоры сообщили, что польские наемники признались, что вместе с ДРГ атакуют границу России. По их словам, атаки шли на Белгородскую и Курскую области.