Фанат треш-блогера Меллстроя вышел из спецприемника в пиратском образе

04 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Фанат Меллстроя ждет вознаграждение за акцию на футбольном матче Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фанат треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) Максим Десятский, который выбежал на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии в футболке с его изображением, вышел из спецприемника после 13 суток ареста. На свободе он появился в образе с пиратской повязкой. «Москвич, устроивший забег, <…> вышел из спецприемника после 13 суток ареста», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, по мнению молодого человека, вернувшийся в РФ блогер Меллстрой должен заплатить ему минимум 15 миллионов рублей, а также дать денег на поездку на Лигу чемпионов. Кроме того, на свободу юноша вышел в образе с пиратской повязкой. Он рассказал каналу, что на подготовку акции вместе с друзьями они потратили около 150 тысяч рублей. Сам Десятский после забега лишился работы, но уверен в том, что блогер сдержит свое слово о вознаграждении. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек. Ранее он запустил свой челлендж, где одним из заданий было выбежать на поле в финале Лиги чемпионов с логотипом Mellstroy на теле, вознаграждение — 30 миллионов рублей. 22 марта во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии москвич выбежал на поле. Согласно сообщению Shot, он выполнял челлендж Меллстроя. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. 31 марта Андрей Бурим вернулся в Россию. Ранее его сняли с розыска после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фанат треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) Максим Десятский, который выбежал на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии в футболке с его изображением, вышел из спецприемника после 13 суток ареста. На свободе он появился в образе с пиратской повязкой. «Москвич, устроивший забег, <…> вышел из спецприемника после 13 суток ареста», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, по мнению молодого человека, вернувшийся в РФ блогер Меллстрой должен заплатить ему минимум 15 миллионов рублей, а также дать денег на поездку на Лигу чемпионов. Кроме того, на свободу юноша вышел в образе с пиратской повязкой. Он рассказал каналу, что на подготовку акции вместе с друзьями они потратили около 150 тысяч рублей. Сам Десятский после забега лишился работы, но уверен в том, что блогер сдержит свое слово о вознаграждении. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек. Ранее он запустил свой челлендж, где одним из заданий было выбежать на поле в финале Лиги чемпионов с логотипом Mellstroy на теле, вознаграждение — 30 миллионов рублей. 22 марта во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии москвич выбежал на поле. Согласно сообщению Shot, он выполнял челлендж Меллстроя. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. 31 марта Андрей Бурим вернулся в Россию. Ранее его сняли с розыска после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам.