Российская гаубица победила технику производства США в дуэли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
САУ «Гиацинт» ВС РФ победила в дуэли гаубицу M777 производства США. Об этом сообщил наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» с позывным «Юрич».
«На гуляйпольском направлении спецоперации российская САУ „Гиацинт“ победила американскую M777 в гаубичной дуэли», — передал боец ВС РФ. Информация об этом размещена в telegram-канале РИА Новости.
Ранее расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на Донецком направлении. Отмечено, что это было сделано при взаимодействии с операторами FPV-дронов, передает RT.
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