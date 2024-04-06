Российская САУ «Гиацинт» победила в гаубичной дуэли американскую М777. Видео

06 апреля 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Российская гаубица победила технику производства США в дуэли Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине САУ «Гиацинт» ВС РФ победила в дуэли гаубицу M777 производства США. Об этом сообщил наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» с позывным «Юрич». «На гуляйпольском направлении спецоперации российская САУ „Гиацинт“ победила американскую M777 в гаубичной дуэли», — передал боец ВС РФ. Информация об этом размещена в telegram-канале РИА Новости. Ранее расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на Донецком направлении. Отмечено, что это было сделано при взаимодействии с операторами FPV-дронов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

САУ «Гиацинт» ВС РФ победила в дуэли гаубицу M777 производства США. Об этом сообщил наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» с позывным «Юрич». «На гуляйпольском направлении спецоперации российская САУ „Гиацинт“ победила американскую M777 в гаубичной дуэли», — передал боец ВС РФ. Информация об этом размещена в telegram-канале РИА Новости. Ранее расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на Донецком направлении. Отмечено, что это было сделано при взаимодействии с операторами FPV-дронов, передает RT.