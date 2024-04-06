Российская САУ «Гиацинт» победила в гаубичной дуэли американскую М777. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, гиацинт
Российская гаубица победила технику производства США в дуэли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

САУ «Гиацинт» ВС РФ победила в дуэли гаубицу M777 производства США. Об этом сообщил наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» с позывным «Юрич».

«На гуляйпольском направлении спецоперации российская САУ „Гиацинт“ победила американскую M777 в гаубичной дуэли», — передал боец ВС РФ. Информация об этом размещена в telegram-канале РИА Новости.

Ранее расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на Донецком направлении. Отмечено, что это было сделано при взаимодействии с операторами FPV-дронов, передает RT.

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САУ «Гиацинт» ВС РФ победила в дуэли гаубицу M777 производства США. Об этом сообщил наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» с позывным «Юрич». «На гуляйпольском направлении спецоперации российская САУ „Гиацинт“ победила американскую M777 в гаубичной дуэли», — передал боец ВС РФ. Информация об этом размещена в telegram-канале РИА Новости. Ранее расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на Донецком направлении. Отмечено, что это было сделано при взаимодействии с операторами FPV-дронов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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