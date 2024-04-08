Российский триколор станет обязательным для автомобилистов

Депутат Хинштейн: флаг России на номерах авто станет обязательным до конца года

В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский флаг на номерах авто может стать обязательным до конца 2024 года. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Работа в этом направлении уже ведется и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что к нему обратился подписчик и предложил сделать наличие изображения государственного флага РФ на знаке транспортных средств обязательным.

В октябре 2023 года в России узаконили размещение квадратного номера (тип 1А) на переднем бампере автомобиля. Однако для этого транспорт должен иметь соответствующее посадочное под регистрационный знак место. URA.RU рассказывало о том, для чего нужны такие номера.