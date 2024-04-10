Песков заявил о поездке Путина в пострадавшие от паводка регионы

Президент России Владимир Путин пока что не планирует посещать регионы, пострадавшие из-за паводка, так как он на месте координирует власти для принятия мер. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив крайне неблагоприятные прогнозы, касаемо наводнений.
«Пока в планах Путина поездки нет. Он на месте, получает информацию, координирует работу всех ветвей власти.<…> Очень много прогнозов и данных по паводкам выдается. Пока прогнозы неблагоприятны, уровень воды продолжает расти», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля отметил, что большая вода кроме Оренбургской области приходит в Курганскую область и Тюменскую области. «Ситуация весьма напряженная и требует самых энергичных усилий от властей всех уровней для оказания помощи людям — это самое главное», — резюмировал пресс-атташе.
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