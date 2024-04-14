14 апреля 2024

Генсек ООН: Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны

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На заседании ГА ООН призвали к деэскалации конфликта между Ираном и Израилем Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал к деэскалации после атаки Ирана на Израиль. Его заявление прозвучало на срочном заседании Совбеза.

«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», — подчеркнул Гутерреш. Трансляция заседания велась на официальном youtube-канале ООН.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильской авиации, разрушившей иранское консульство в Сирии. Атака была осуществлена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал к деэскалации после атаки Ирана на Израиль. Его заявление прозвучало на срочном заседании Совбеза. «Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», — подчеркнул Гутерреш. Трансляция заседания велась на официальном youtube-канале ООН. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильской авиации, разрушившей иранское консульство в Сирии. Атака была осуществлена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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