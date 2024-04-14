Генсек ООН: Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны

15 апреля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

На заседании ГА ООН призвали к деэскалации конфликта между Ираном и Израилем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал к деэскалации после атаки Ирана на Израиль. Его заявление прозвучало на срочном заседании Совбеза. «Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», — подчеркнул Гутерреш. Трансляция заседания велась на официальном youtube-канале ООН. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильской авиации, разрушившей иранское консульство в Сирии. Атака была осуществлена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал к деэскалации после атаки Ирана на Израиль. Его заявление прозвучало на срочном заседании Совбеза. «Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», — подчеркнул Гутерреш. Трансляция заседания велась на официальном youtube-канале ООН. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильской авиации, разрушившей иранское консульство в Сирии. Атака была осуществлена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.