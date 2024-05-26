РФ построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт временной изоляции отработанного топлива PURAM и АЭС"Пакш". Венгрия, Пакш, капсула, перевозка радиационных отходов, контейнер, пакш
Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан будет обсуждать строительство атомной станции Фото:

Россия и Узбекистан вместе построят в республике станцию с малыми ядерными реакторами, а также одну большую АЭС. Сейчас идет согласование контракта. Об этом стало известно из материалов визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

«Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.

Также между странами обсуждается строительство и других крупных объектов промышленности. Среди них: строительство медно-обогатительной фабрики в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак».

Путин пробудет в Узбекистане два дня. Там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Этот визит будет государственным — наивысший из возможных статусов. Поездка Путина в Узбекистан станет третьей после начала нового президентского срока.

В Кремле отметили, что на встрече будут затронуты вопросы развития двухсторонних отношений. Также будут подписаны несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия состоятся вечером 26 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Узбекистан вместе построят в республике станцию с малыми ядерными реакторами, а также одну большую АЭС. Сейчас идет согласование контракта. Об этом стало известно из материалов визита президента России Владимира Путина в Узбекистан. «Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU. Также между странами обсуждается строительство и других крупных объектов промышленности. Среди них: строительство медно-обогатительной фабрики в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак». Путин пробудет в Узбекистане два дня. Там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Этот визит будет государственным — наивысший из возможных статусов. Поездка Путина в Узбекистан станет третьей после начала нового президентского срока. В Кремле отметили, что на встрече будут затронуты вопросы развития двухсторонних отношений. Также будут подписаны несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия состоятся вечером 26 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...