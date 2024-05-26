РФ построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС

Россия и Узбекистан вместе построят в республике станцию с малыми ядерными реакторами, а также одну большую АЭС. Сейчас идет согласование контракта. Об этом стало известно из материалов визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.
«Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.
Также между странами обсуждается строительство и других крупных объектов промышленности. Среди них: строительство медно-обогатительной фабрики в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак».
Путин пробудет в Узбекистане два дня. Там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Этот визит будет государственным — наивысший из возможных статусов. Поездка Путина в Узбекистан станет третьей после начала нового президентского срока.
В Кремле отметили, что на встрече будут затронуты вопросы развития двухсторонних отношений. Также будут подписаны несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия состоятся вечером 26 мая.
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