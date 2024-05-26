РФ построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС

26 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан будет обсуждать строительство атомной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Узбекистан вместе построят в республике станцию с малыми ядерными реакторами, а также одну большую АЭС. Сейчас идет согласование контракта. Об этом стало известно из материалов визита президента России Владимира Путина в Узбекистан. «Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU. Также между странами обсуждается строительство и других крупных объектов промышленности. Среди них: строительство медно-обогатительной фабрики в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак». Путин пробудет в Узбекистане два дня. Там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Этот визит будет государственным — наивысший из возможных статусов. Поездка Путина в Узбекистан станет третьей после начала нового президентского срока. В Кремле отметили, что на встрече будут затронуты вопросы развития двухсторонних отношений. Также будут подписаны несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия состоятся вечером 26 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Узбекистан вместе построят в республике станцию с малыми ядерными реакторами, а также одну большую АЭС. Сейчас идет согласование контракта. Об этом стало известно из материалов визита президента России Владимира Путина в Узбекистан. «Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU. Также между странами обсуждается строительство и других крупных объектов промышленности. Среди них: строительство медно-обогатительной фабрики в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак». Путин пробудет в Узбекистане два дня. Там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Этот визит будет государственным — наивысший из возможных статусов. Поездка Путина в Узбекистан станет третьей после начала нового президентского срока. В Кремле отметили, что на встрече будут затронуты вопросы развития двухсторонних отношений. Также будут подписаны несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия состоятся вечером 26 мая.