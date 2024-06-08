08 июня 2024

Пасечник сообщил об увеличении числа погибших из-за атаки ВСУ по Луганску

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 6. Магнитогорск, спецтехника, обрушение дома, последствия взрыва, проспект карла маркса 164
Из-за удара по Луганску пострадали 60 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество погибших из-за украинской атаки по Луганску увеличилось до шести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, заявив, что из-под завалов обвалившегося дома были извлечены еще два тела.

«Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек», — сообщил Пасечник у себя в telegram-канале.

На данный момент известно о 60 пострадавших из-за атаки на Луганске 7 июня. Двое раненых в очень тяжелом состоянии, также семеро — в тяжелом, уточнили в правительстве Луганской народной республики.

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Количество погибших из-за украинской атаки по Луганску увеличилось до шести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, заявив, что из-под завалов обвалившегося дома были извлечены еще два тела. «Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек», — сообщил Пасечник у себя в telegram-канале. На данный момент известно о 60 пострадавших из-за атаки на Луганске 7 июня. Двое раненых в очень тяжелом состоянии, также семеро — в тяжелом, уточнили в правительстве Луганской народной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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