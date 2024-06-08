Пасечник сообщил об увеличении числа погибших из-за атаки ВСУ по Луганску

Из-за удара по Луганску пострадали 60 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество погибших из-за украинской атаки по Луганску увеличилось до шести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, заявив, что из-под завалов обвалившегося дома были извлечены еще два тела.
«Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек», — сообщил Пасечник у себя в telegram-канале.
На данный момент известно о 60 пострадавших из-за атаки на Луганске 7 июня. Двое раненых в очень тяжелом состоянии, также семеро — в тяжелом, уточнили в правительстве Луганской народной республики.
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