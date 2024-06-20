20 июня 2024

Аналитик раскрыл, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Аналитик Шнейдерман: в июле рубль может подешеветь до 94 за доллар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления
Рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления Фото:

Российский рубль в первой половине июля после завершения очередного налогового периода может подешеветь до 94 за долларов. Такое предположение высказал глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар. Но в первой половине июля он может снизиться до 93-94 за доллар», — пояснил Александр Шнейдерман в интервью агентству «Прайм».

По мнению финансового эксперта, позитивная динамика с нацвалютой просматривается минимум до конца июля. Шнейдерман не исключает, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а к евро — до 86.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин ранее заявил, что укрепление рубля — стандартная реакция на новые ограничения. При этом он отметил, что в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с перестройкой рынка к условиям новой парадигмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский рубль в первой половине июля после завершения очередного налогового периода может подешеветь до 94 за долларов. Такое предположение высказал глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар. Но в первой половине июля он может снизиться до 93-94 за доллар», — пояснил Александр Шнейдерман в интервью агентству «Прайм». По мнению финансового эксперта, позитивная динамика с нацвалютой просматривается минимум до конца июля. Шнейдерман не исключает, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а к евро — до 86. Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин ранее заявил, что укрепление рубля — стандартная реакция на новые ограничения. При этом он отметил, что в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с перестройкой рынка к условиям новой парадигмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...