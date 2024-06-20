Аналитик раскрыл, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Российский рубль в первой половине июля после завершения очередного налогового периода может подешеветь до 94 за долларов. Такое предположение высказал глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар. Но в первой половине июля он может снизиться до 93-94 за доллар», — пояснил Александр Шнейдерман в интервью агентству «Прайм».
По мнению финансового эксперта, позитивная динамика с нацвалютой просматривается минимум до конца июля. Шнейдерман не исключает, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а к евро — до 86.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин ранее заявил, что укрепление рубля — стандартная реакция на новые ограничения. При этом он отметил, что в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с перестройкой рынка к условиям новой парадигмы.
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