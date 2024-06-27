Кириенко проверил, как в ЛНР восстанавливают старейшую школу. Фото

27 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил ЛНР и проверил восстановление школы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко лично проверили, как в регионе восстанавливается одна из старейших школ в городе Свердловск. Ей скоро исполнится сто лет. «Во время визита Сергея Кириенко в Свердловск ознакомились с ходом восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии №2, зданию которой скоро исполнится сто лет. В апреле здесь начались работы по федеральной программе „Модернизация школьных систем образования“», — сообщил Леонид Пасечник в своем telegram-канале . Планируется обновление фасада, капитальный ремонт классов и коридоров, а также создание столовой на первом этаже. Ранее она находилась вне учебного корпуса, на улице. Республика Хакасия, выступающая шеф-регионом, оказывает поддержку в ремонте пищеблока. Коллектив школы с энтузиазмом демонстрирует новое оборудование от Минпромторга России, а к завершению лета ожидается доставка новой партии техники. Она упростит работу поваров и обеспечит качественным питанием учащихся. Дети также вносят свой вклад в обновление школы, выбирая цвета для покраски классов. С наступлением осени школьники вернутся к учебе в обновленных помещениях, а весной 2025 года планируется благоустройство пришкольной территории, отметил Кириенко. Сергей Кириенко лично проконтролировал восстановление школы и столовой telegram-канал Леонида Пасечника Фото: Весной следующего года в планах облагородить пришкольную территорию, отметил Пасечник telegram-канал Леонида Пасечника Фото: telegram-канал Леонида Пасечника Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко лично проверили, как в регионе восстанавливается одна из старейших школ в городе Свердловск. Ей скоро исполнится сто лет. «Во время визита Сергея Кириенко в Свердловск ознакомились с ходом восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии №2, зданию которой скоро исполнится сто лет. В апреле здесь начались работы по федеральной программе „Модернизация школьных систем образования“», — сообщил Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Планируется обновление фасада, капитальный ремонт классов и коридоров, а также создание столовой на первом этаже. Ранее она находилась вне учебного корпуса, на улице. Республика Хакасия, выступающая шеф-регионом, оказывает поддержку в ремонте пищеблока. Коллектив школы с энтузиазмом демонстрирует новое оборудование от Минпромторга России, а к завершению лета ожидается доставка новой партии техники. Она упростит работу поваров и обеспечит качественным питанием учащихся. Дети также вносят свой вклад в обновление школы, выбирая цвета для покраски классов. С наступлением осени школьники вернутся к учебе в обновленных помещениях, а весной 2025 года планируется благоустройство пришкольной территории, отметил Кириенко.