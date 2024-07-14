Автомобиль взорвался в Сомали у кафе, где показывали финал чемпионата Европы. Видео

15 июля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла во время просмотра финала чемпионата Европы по футболу Фото: Размик Закарян © URA.RU В столице Сомали, в городе Могадишо, произошел трагический инцидент — автомобиль взорвался у кафе Top Coffee, где местные жители собрались для просмотра финала чемпионата Европы по футболу. В результате атаки, осуществленной террористом-смертником в воскресенье вечером, погибли более 10 человек, многие получили ранения. «Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших в кофейне, где произошел взрыв, направленный на молодых людей, наблюдавших за матчем в Могадишо, передает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network. Свидетели описывают хаотичные и ужасающие сцены после взрыва, когда тела были разбросаны по земле, а здание частично обрушилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Сомали, в городе Могадишо, произошел трагический инцидент — автомобиль взорвался у кафе Top Coffee, где местные жители собрались для просмотра финала чемпионата Европы по футболу. В результате атаки, осуществленной террористом-смертником в воскресенье вечером, погибли более 10 человек, многие получили ранения. «Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших в кофейне, где произошел взрыв, направленный на молодых людей, наблюдавших за матчем в Могадишо, передает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network. Свидетели описывают хаотичные и ужасающие сцены после взрыва, когда тела были разбросаны по земле, а здание частично обрушилось.