14 июля 2024

Автомобиль взорвался в Сомали у кафе, где показывали финал чемпионата Европы. Видео

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Трансляция матча Россия-Финляндия на фан-зоне Екатеринбург-арены. Екатеринбург, футбольные фанаты, футбольные болельщики, болельщики, трансляция матча
Трагедия произошла во время просмотра финала чемпионата Европы по футболу Фото:

В столице Сомали, в городе Могадишо, произошел трагический инцидент — автомобиль взорвался у кафе Top Coffee, где местные жители собрались для просмотра финала чемпионата Европы по футболу. В результате атаки, осуществленной террористом-смертником в воскресенье вечером, погибли более 10 человек, многие получили ранения.

«Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших в кофейне, где произошел взрыв, направленный на молодых людей, наблюдавших за матчем в Могадишо, передает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network. Свидетели описывают хаотичные и ужасающие сцены после взрыва, когда тела были разбросаны по земле, а здание частично обрушилось.

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В столице Сомали, в городе Могадишо, произошел трагический инцидент — автомобиль взорвался у кафе Top Coffee, где местные жители собрались для просмотра финала чемпионата Европы по футболу. В результате атаки, осуществленной террористом-смертником в воскресенье вечером, погибли более 10 человек, многие получили ранения. «Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших в кофейне, где произошел взрыв, направленный на молодых людей, наблюдавших за матчем в Могадишо, передает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network. Свидетели описывают хаотичные и ужасающие сцены после взрыва, когда тела были разбросаны по земле, а здание частично обрушилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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