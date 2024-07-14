В столице Сомали, в городе Могадишо, произошел трагический инцидент — автомобиль взорвался у кафе Top Coffee, где местные жители собрались для просмотра финала чемпионата Европы по футболу. В результате атаки, осуществленной террористом-смертником в воскресенье вечером, погибли более 10 человек, многие получили ранения.
«Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших в кофейне, где произошел взрыв, направленный на молодых людей, наблюдавших за матчем в Могадишо, передает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network. Свидетели описывают хаотичные и ужасающие сцены после взрыва, когда тела были разбросаны по земле, а здание частично обрушилось.
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