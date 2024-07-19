Туман надвигается на водителей по трассе Пермь — Екатеринбург

В Свердловской области этой ночью на отрезке трассы из Перми до Екатеринбурга сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 231 туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.
В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
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