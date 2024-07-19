19 июля 2024

Туман надвигается на водителей по трассе Пермь — Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость на части трассы будет плохая из-за тумана
Видимость на части трассы будет плохая из-за тумана Фото:

В Свердловской области этой ночью на отрезке трассы из Перми до Екатеринбурга сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 231 туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

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В Свердловской области этой ночью на отрезке трассы из Перми до Екатеринбурга сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 231 туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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