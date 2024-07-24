Криптовалюты позволят пополнить бюджет РФ на 50 млрд рублей

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В России хотят легализовать рынок криптовалюты
В России хотят легализовать рынок криптовалюты Фото:

В России Госдума готовится рассмотреть вопрос о регулировании добычи криптовалюты уже в ближайшие дни. Легализация майнинга даст возможность пополнить бюджет страны на 50 млрд рублей. Об этом говорится в тексте законопроекта.

«Введение майнинга крипты в правовое поле пополнит бюджет на 50 млрд рублей в год. Майнеры способны принести около 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах», — передает газета «Известия» со ссылкой на законопроект.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам заявил, что российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Он отметил, что цифровой рубль в России действует с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер. На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг.

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В России Госдума готовится рассмотреть вопрос о регулировании добычи криптовалюты уже в ближайшие дни. Легализация майнинга даст возможность пополнить бюджет страны на 50 млрд рублей. Об этом говорится в тексте законопроекта. «Введение майнинга крипты в правовое поле пополнит бюджет на 50 млрд рублей в год. Майнеры способны принести около 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах», — передает газета «Известия» со ссылкой на законопроект. Ранее президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам заявил, что российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Он отметил, что цифровой рубль в России действует с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер. На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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